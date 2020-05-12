“إنتوا أملنا”.. إهداء خاص من راغب علامة للممرضين والممرضات في يومهم العالمي

متابعة بتجــــــــرد: بمناسبة يوم التمريض العالمي توجه السوبر ستار راغب علامة بالشكر إلى جميع الممرضين والممرضات.

وقال راغب في تغريدة له عبر صفحته الرسمية في موقع “توتير”: “إنتوا أملنا ولو كنتوا قلال إنتوا اللي ما بتتعب همّتكن ، بالصف الأول وقفتكن ، وطنّا كلّو برقبتكن، ومعلّق عليكم الآمال”.

وأعاد راغب علامة نشر فيديو أغنية “إنتوا أملنا” التي كان قد أهداها إلى أبطال المرحلة الصعبة التي نعيشها وتمرّ بها معظم البلدان مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “إنتوا أملنا” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وتأليف موسيقي جان ما ري رياشي.