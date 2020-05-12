أحمد الفيشاوي يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب هذه الكنزة

متابعة بتجــــــــــرد: لفت الفنان المصري أحمد الفيشاوي الأنظار بأحدث صورة نشرها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وظهر فيها وهو يقف أمام واجهة أحد المحال التجارية المتخصصة ببيبع الملابس الرجالية واضعاً الكمامة الطبية على أنفه وفمه.

ولفت الأنظار بارتداء كنزة تشبه تلك التي عرضت خلف الواجهة. وتبين أنها موقعة من علامة Versace ويصل سعرها على أحد المتاجر الإلكترونية إلى أكثر من 180 دولاراً. وأكثر ما أثار اهتمام المتابعين هو أنها تتميز بكثرة نقشاتها الملونة وهو ما ركز عليه عدد كبير من التعليقات.

ورأى بعض المتابعين أنها لا تناسبه خصوصاً أن الكثير من النقوش تغطي ذراعيه وساعديه فيما رأى آخرون أنه يتصرف بعفوية تامة وانتقد الكثيرون خروجه من المنزل فيما يدعو الجميع إلى عدم فعل ذلك منعاً للإصابة بعدوى كورونا.

ومما كتبه هؤلاء: “طب يعني انت اصلا منقوش تلبس بقى منقوش على منقوش ازاي؟ كنت شوف حاجة سادة” و”أحلى شي فيك انك ع طبيعتك وجنانك ولايهمك حد” و”انت بتقول للناس متنزلش وأنت نازل تعمل شوبينغ” وحققت الصورة رغم هذا أكثر من 12 ألف إعجاب.