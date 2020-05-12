غادة عبد الرازق تبرر نشر “بوست” مثير للجدل ولن تعتذر

متابعة بتجـــــــــرد: استضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” عبر قناة MBC مصر، عبر مداخلة هاتفية الفنانة غادة عبدالرازق لمناقشة الأزمة الأخيرة بينها وبين الناقد الفني طارق الشناوي، عقب اتهامها للأخير بانتقاد مسلسلها “سلطانة المعز” بسبب عدم دفعها الأموال له لكي يشيد بها.

وأوضحت عبد الرازق أنها لا تجمعها أي معرفة شخصية بطارق لكي توجه له هذا الاتهام، وأن ما حدث تم بواسطة أحد القائمين على إدارة حسابها على “إنستغرام” والذي لا تعرف هويته، لكنها تثق أنه فعل ذلك بتوجيه من شخص يود الإضرار بها بسبب نجاح مسلسلها.

وأضافت أنها لم تدفع من قبل لأي ناقد فني لكي يكتب عنها ويشيد بأعمالها، مؤكدة عدم وجود أي نقاد يتقاضون أموالاً من الفنانين لمدحهم، وتابعت معلقة على إعلان الشناوي نيته مقاضاتها، بأن المحكمة سوف تثبت أن الرسالة لم يتم نشرها من هاتفها.

وأكدت النجمة المصرية عدم وجود مشكلة بينها وبين الشناوي، وأنها لن تعتذر له لأنها لا تعرفه، وترى أنه ليس من المنطقي أن تتصل بشخص لا تعرفه لتعتذر عن شيء لم تفعله، تم نتيجة وجود شخص يرغب في تشويه نجاح مسلسل “سلطانة المعز”.