كولومبي يستعيد لقب “غينيس” لأقصر رجل على قيد الحياة بـ72 سم

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن هوية أقصر رجل على قيد الحياة (قادر على الحركة) وهو الكولومبي إدوارد نينو هيرنانديز، البالغ من العمر 34 عاماً، والطول 72.10 سم.

وقدّمت ناتاليا راميريز، المحكّم الرسمي لغينيس للأرقام القياسية في أمريكا اللاتينية، الشهادة الرسمية لهيرنانديز في عيادة طبيّة بمسقط رأسه في قرية «بوغوتا» الكولومبيّة، وذلك قبل فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في مدينته الأم، بحضور أفراد من عائلته واختصاصية جراحة العظام كريستينا سواريز.

حظي «هيرنانديز»، الذي وُلد في العاشر من مايو عام 1986، ويحتفل بمولده الـ34 هذا الأسبوع، بطفولة تقليدية، إلا أن عائلته أدركت في سن الرابعة بأن طوله لا ينمو كباقي أصدقائه.

وعلى الرغم من أن والديه بحثا عن مشورة طبيّة بخصوصه، إلا أنهما لم يحصلا على تشخيصٍ دقيق حول حقيقة معاناته من قصورٍ حاد في الغدّة الدرقية إلا بعد 20 عاماً، والذي كان السبب الرئيسي وراء قِصر قامته.

وسابقاً، كان «إدوارد» قد حصل على لقب أقصر رجل من غينيس للأرقام القياسية يوم الـ13 من أبريل عام 2010 عن عمر يناهز 24 عاماً، عندما كان طوله 70.21 سم.

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وفي أكتوبر 2010، أصبح النيبالي خاجيندرا ثابا ماغار حامل اللقب الجديد بطول 67.08 سم، ثم تم كسر الرقم مجدداً من قبل نيبالي آخر هو تشاندرا باهادور دانجي الذي بلغ طوله 54.6 سم، إلا أنه وبعد وفاة الأخيرين، استعاد الأول اللقب.

ويحظى الرجل الكولومبي بحياة سعيدة ويتقن الرقص على أنغام موسيقى «ريغيه تون»، كما أنه يعشق أسلوب الرقص الـ«ميرينغي» ويحب موسيقى الفاليناتو الشعبية في كولومبيا.

ويقول إدوارد هيرنانديز: «أغزو العالم بابتسامتي، دائماً ما أبتسم مع الجميع، هذا هو سحري، وأستطيع فعل ما يحلو لي، فكلّ شيءٍ ممكن، إن الحجم والطول لا يهمان، وأرغب بأن يتعرف الناس على من أكون حقاً، صغيرٌ في حجمي إلا أنني كبير القلب».

يذكر أن لقب أقصر امرأة على قيد الحياة يعود حالياً إلى الهندية جويتي كيسانجي آمجي، التي ولدت في الـ16 من ديسمبر عام 1993، ويبلغ طولها 62.8 سم.