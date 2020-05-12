غيتار كيرت كوبين يبحث عن مشترٍ في كاليفورنيا

متابعة بتجـــــــرد: أعلنت دار جوليان للمزادات في بيفرلي هيلز، عن طرح غيتار استخدمه العضو الرئيسي الراحل في فرقة نيرفانا، كيرت كوبين، للبيع في مزاد بولاية كاليفورنيا.

وسيُعرض الغيتار الكهربائي الذي يعود لعام 1959 للبيع ضمن مزاد «أيقونات الموسيقى» المقرر في 19 و20 يونيو المقبل.

وعزف كوبين على ذلك الغيتار خلال حفل كبير في نيويورك عام 1993.

وسيجري بيع الغيتار بالمزاد العلني مع حافظته الأصلية ذات القشرة الصلبة السوداء من الخارج واللون الأرجواني من الداخل.