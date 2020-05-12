- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجـــــــرد: أعلنت دار جوليان للمزادات في بيفرلي هيلز، عن طرح غيتار استخدمه العضو الرئيسي الراحل في فرقة نيرفانا، كيرت كوبين، للبيع في مزاد بولاية كاليفورنيا.
وسيُعرض الغيتار الكهربائي الذي يعود لعام 1959 للبيع ضمن مزاد «أيقونات الموسيقى» المقرر في 19 و20 يونيو المقبل.
وعزف كوبين على ذلك الغيتار خلال حفل كبير في نيويورك عام 1993.
وسيجري بيع الغيتار بالمزاد العلني مع حافظته الأصلية ذات القشرة الصلبة السوداء من الخارج واللون الأرجواني من الداخل.
كانت هذه تفاصيل خبر غيتار كيرت كوبين يبحث عن مشترٍ في كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.