خاص – شقيقة مايا دياب في المستشفى.. ما وضعها الصحي؟

متابعة بتجــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب أن شقيقتها ترقد في المستشفى، حيث تتلقى العناية من الممرضات والممرضين ويشرف على حالتها طبيب مختص.
ووجهت مايا في تغريدة لها عبر حسابها الخاص في موقع “توتير” رسالة شكر إلى جميع الممرضين والممرضات في يومهم العالمي على مجهودهم في الإعتناء بشقيقتها وجميع المرضى فكتبت: “في ناس مش بس اختارت التمريض مهنة، التمريض مش مهنة، هو أصلا عمل إنساني. يمكن قد ما شافوا هالناس بتتعب، أطلقوا عليه لقب مهنة. اليوم بحيي ممرضين وممرضات العالم وبخص بالشكر الممرضين والممرضات يلي عم يهتموا بأختي بالمستشفى شكرا لرسالتكم السامية يلي كلها انسانية!”.
وعلمنا من مصادر خاصة بموقعنا أن شقيقة مايا دياب تعرضت لحادث سيارة وتعاني من عدّة رضوض في مناطق متفرقة من جسدها، لكن حالتها بدأت في التحسن.
وكانت مايا دياب قد طرحت منذ فترة كليب أغنيتها “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية.
أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.
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