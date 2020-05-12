نانسي عجرم للممرضين والممرضات في يومهم العالمي: “أنتم ملائكة هذه الأرض”

متابعة بتجـــــــرد: وجّهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رسالة خاصة إلى جميع الممرضين والممرضات وذلك بمناسبة “اليوم العالمي للتمريض” في 12 أيار/مايو الجاري.

وقالت نانسي عجرم عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “كل التقدير والاحترام والحب لكل الممرضين والممرضات، انتو وكل الطاقم الطبي ملائكة هالأرض حارسينا لتحموا حياتنا”.

وكانت نانسي عجرم في وقت سابق قد شاركت في حملة الدعم التي تم إطلاقها في لبنان والتي جاءت بعنوان “زقفة للأبطال”، إذ وقف عدد كبير من اللبنانيين على شرفات منازلهم وسط تصفيق حارّ للطاقم الطبي في لبنان وللجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، كعربون شكر عن المجهود الكبير الذي يبذلونه في الظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.

ونشرت عجرم حينها عبر “تويتر” فيديو ظهرت فيه واقفة على شرفة منزلها مع زوجها الطبيب فادي الهاشم ومدبّرتَي منزلها. ووجهت تحية ورسالة شكر إلى الطاقم الطبي من أطباء وممرّضين وممرضات، قائلةً: “شو ما عملنا ما بيكفي حتى نشكركن.. من قلبنا زقفة_للابطال، الله يحميكن ويحمي جميع الأطباء والمسعفين والممرضين والممرضات ويحمي عيلكن وعيلنا كلنا”.