ماهلاغا جابري تنشر صورتها مع والدتها.. هل تشبهها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتفل العالم العربي بعيد الأم يوم 21 آذار/مارس من كل عام، إلا أنه في عدد من الدول الغربية فيكون الاحتفال بعيد الأم في أيام مختلفة من شهر مايو/آيار.

ويوم الأحد الماضي نشر عدد من المشاهير في تركيا والعالم، صورا تجمعهم بأمهاتهم احتفالا بهذه المناسبة، من بينهم المصنفة كأجمل امرأة في العالم عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري.

وتفاعل الجمهور مع الصورة خاصة أنها كشفت عن جمال والدتها ورشاقتها، وظهرت ماهلاغا مرتدية بنطلون جينز وبلوزة دون أكتاف من اللون الأسود مزركشة بالورود، فيما تألقت والدتها إلى جانبها بالهوت شورت وبلوزة بيضاء.

وعبر عدد من المتابعين عن إعجابهم الشديد بجمال الأم، مؤكدين أنها بدت كأنها صديقتها وليست والدتها، فيما قال البعض إن جمال الأم مختلف عن الابنة إلا أنهما تمتلكان جاذبية ملفتة.

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يُشار إلى أن عارضة الأزياء الإيرانية كانت قد تألقت بداية الحجر الصحي عن طريق نشرها عدداً من مقاطع الفيديو عبر حسابها في تيك توك، استعرضت فيه رشاقتها وجسدها.

كما نشرت جابري مؤخرًا صوراً جريئة جدًا لها من على سريرها ظهرت فيهم بإطلالة شبه عارية، خلال الحجر المنزلي وعبر الجمهور عن صدمتهم لظهورها بهذه الصور الجريئة جدًا، معتبرين أن الحجر الصحي أثر على بعض المشاهير بشكل سلبي.

يُذكر أن جابري تواجدت في السعودية قبل فترة من أجل عرض أزياء خاص، ووجهت رسالة خاصة للشعب السعودي، كما طالبت جمهورها من السيدات هناك باقتراح اسم مصممة عبايات لها، وتفاعل حينها الجمهور السعودي مرحبين بتواجدها في المملكة، ومتغزلين بجمالها الملفت.

ماهلاغا جابري هي عارضة أزياء إيرانية من مواليد 1989 تقيم حاليًا في سان دييجو بكاليفورنيا، بدأت حياتها المهنية في أواخر سنوات المراهقة ومنذ ذلك الحين نشطت بشكل كبير ولفتت الأنظار إليها بسبب جمالها حتى أنه تم منحها لقب أجمل نساء الأرض، وتصدرت جابري أغلفة عدد من المجلات العالمية، ووصف جمالها بالمزيج بين الجمال العربي والإيراني والهندي، كما حظيت بشهرة واسعة في الوطن العربي بشكل خاص.