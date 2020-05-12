تصاعد الأزمة بين الملحن المصري محمد وزيري وهيفاء وهبي

تصاعدت حدة الأزمة بين الملحن المصري محمد وزيري والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي اتهمته مؤخرا بسرقة ملايين الجنيهات وصلت إلى 63 مليون.

وتصاعدت حدة الخلاف بين الطرفين، بعدما نشر محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة السابق، صورة مع محاميه أشرف عبد العزيز من خلال حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب عليها: "خسرتني للأبد وكلمة وقلتها لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى مع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض".

من جهتها، ردت هيفاء وهبي، بشكل غير مباشر، قائلة "أول مرة بشوف .... بيقول على نفسه أسد"، مستخدمة لفظا خادشا للحياء في التعليق.

وكان ياسر قنطوش، محامي هيفاء، كشف في وقت سابق تفاصيل اتهامها لوزيري بسرقة 63 مليون جنيه من أرصدتها في المصارف، وقال إن الأخير نقل الأموال من حسابها إلى حسابه حسب ما تظهره مستندات ومحاضر بحوزته.

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وأضاف خلال لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 أن الموضوع كبير، قائلا إن لديه محاضر ومستندات رسمية تؤكد أنه كان يضع أموالها في حسابه من خلال تفويض، مشيرا إلى وجود فرصة للتصالح في ظل عدم وجود أي مشكلة بين الطرفين، داعيا وزيري إلى الاعتذار وإعادة المال.

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