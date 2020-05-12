صبا مبارك في الحجر الصحي للمرة الثانية

"الخليج 365" من بيروت: بسببب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ستخضع الممثلة صبا مبارك للحجر الصحي للمرة الثانية في بلدها الأردن لمدة 17 يوماً بسبب عودتها من خارج البلاد.
وكانت مبارك قد خضت من قبل لحجر صحي أثناء توجهها للإمارات. وكتبت عبر حسابها على Twitter:الحمد لله حمدا كثيرا، قريبا و خلال أيام بنرجع للأردن و بتبدأ رحلة الحجر التانية 17 يوم بعد الحجر في دولة الإمارات، وبعد كل هدول حجر ذاتي في المنزل 14 يوم كمان.
من ناحية أخرى، يعرض لصبا مبارك، ضمن سباق موسم رمضان الدرامي في الخليج العربي، مسلسل حارس الجبل، للمخرج الأردنى سائد الهواري، تأليف الكاتب حازم فضة، بطولة السعودي عبد المحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة وخالد القيش، ويقدم موضوعاً مختلفاً يروي قصص القبائل بكثير من التشويق، حيث يدور العمل في عام أطلق عليه عام الموت الذي شهدت فيه المنطقة مجاعة وأوبئةوجفافاً أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بشخصيات العمل يبقى للحب مكان.
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