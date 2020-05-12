شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فنانون قدموا تنويعات مختلفة لتأثير"عدم الإنجاب"على الشخصية فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دراما رمضان 4 حالات متباينة لشخصيات درامية “لا تنجب “ في مسلسلات فلانتينو والبرنس وخيانة عهد، ولكل شخصية من تلك الشخصيات تركيبة مختلفة قدمت حسب رؤية مؤلفها إلا أن اللافت للنظر هو أن هناك شخصيات دفعها عدم الإنجاب للشعور بالنقص وهي الطاقة السلبية التي حولت تلك الشخصيات إلي تعويض هذا النقص ببث الشر فيمن حولهم والإنتقام من شعورهم بالعجز من خلال من حولهم.

حلا شيحة

حلا شيحة تقدم شخصية فرح بمسلسل "خيانة عهد" وهي الشخصية التي تظهر في المسلسل لا تنجب وهي العقدة التي تكونت لديها جعلتها تنتقم من شقيقتها يسرا التي تراها حصلت علي كل شئ المال والجمال والذرية بينما هي لك تحصل علي شئ حسب تعبيرها ضمن سياق المسلسل وهو ما يجعلها تنتقم من شقيقتها الأمر الذي وصل بها لقتل ابن شقيقتها يسرا.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة و cbc وهو بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، خالد سرحان، هنادى مهنى، خالد أنور، سلوى عثمان، رمزى العدل، مصطفى درويش، هدى الاتربى، وإخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار وحوار امين جمال ووليد ابو المجد ومحمد ابو السعد، وإنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حلا شيحة فى خيانة عهد

أحمد زاهر

أحمد زاهر يجسد هو الأخر شخصية "فتحي" بمسلسل "البرنس" وهو عقيم لا ينجب في المسلسل وهو محور الشر داخل العمل والعقل المدبر لكل المصائب التي وقع فيها "رضوان البرنس" محمد رمضان بداية من تدبير عملية التخلص من رمضان واسرته والتي اسفرت عن وفاة ابنه وزوجته إضافة إلي ادخال رمضان للسجن وخطف ابنته وهي الأحداث التي تسبب فيها حتي الحلقة 18 من المسلسل ويبدو أن العمل يخفي المزيد.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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احمد زاهر

رانيا محمود ياسين

علي عكس الشخصيتين السابقتين فالعقم أو عدم الإنجاب جعلت من شخصية رانيا محمود ياسين في مسلسل فلانتينو أكثر وداعة وإحساس بالأخرين ومراعاة لمشاعر البعض فلم يكون العقم لديها عقدة نقص ولم يحرمها السعادة فتعيش حياتها في حالة حب مع زوجها احمد فريد ولا ينغص عليها حياتها سوي حماتها ومرض زوجها الخطير.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.