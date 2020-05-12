شكرا لقرائتكم خبر عن شياكة مع الوقاية.. أحمد مجدى ينصح بالكمامة الطبية للحفاظ على البيئة "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد مجدي على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة له وهو يرتدي الكمامة الطبية المصنوعة من القماش، والتي يعاد ارتداؤها أكثر من مرة بعد غسلها وتركيب فلتر بداخلها، بدلاً من الكمامة الطبية الأخرى للحفاظ على البيئة.

ونشر مجدى صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يرتدى الكمامة التى جاءت باللون الأخضر في أسود، وكتب: "حافظ على البيئة وهات كمامة ممكن تتغسل ويتحط جواها فلتر".

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ويشارك أحمد مجدي في بطولة مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من المسلسل، حول فى علاقة ملك (ياسمين صبرى) وزياد (أحمد مجدى) بعدما علمت بالقبض عليها واتهامه بقتل ريهام (أيتن عامر)، حيث تذهب إلى منزله وتقابل والده سالم (محمود البزاوى) وشقيقه حسين، وتؤكد لهما أنها لا يمكن تصديق أن زياد قتل ريهام، ليخبرها سالم بأنه كان متأكدا من حضورها.

ويفاجئ سالم ملك بأنه كان يعلم أنها لم تكن فاقدة الذاكرة، بعدما لاحظ ذلك فى زيارتها لمنزلهما أول مرة بعد الحادث ولكنه رفض إخبار زياد وترك الأمر يسير بشكل طبيعى، بينما تواجه النيابة زياد بتسجيلات مكاملات مع ريهام الذى هددها فيها بالقتل، ليكون دليلا قويا لإثبات التهمة عليه، خاصة أن الدافع أصبح موجودا، ليتم تجديد حبسه وتحويل القضية للمحكمة.