شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك فى صورة بني آدم.. إسلام إبراهيم عن محمد عبد العظيم فى كواليس 100 وش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الممثل الشاب إسلام إبراهيم متابعيه وجمهوره بصورة له مع الفنان محمد عبد العظيم، من وراء كواليس تصوير مسلسل 100 وش الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني، بطولة الفنان آسر ياسين والنجمة نيللي كريم. وكتب الفنان إسلام إبراهيم على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، قائلاً: "عم سامح حبيبي، ملاك في صورة بني آدم".

وبدأت أحدث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل 100 وش، بنجاح عملية النصب الرابعة لعصابة عمر وسكر آسر ياسين ونيللى كريم، وأصبحا يمتلكان أموالا كثيرة بعد عدد من عمليات النصب الناجحة، وتجهز سكر "نيللى كريم" شقة جديدة لها ولعائلتها، كما افتتحت محل الكوافير الخاص بها، ويقابلها حمادة "إسلام إبراهيم" ويتحدث معها إذا أبلغت شقيقتها بحبه لها أم لا فتجاوب أنها سوف تبلغها وتتحدث معاها.

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وفى المشهد الثانى يذهب عمر "آسر ياسين" مع والدته درية "سلوى محمد على" إلى النادى ويتحدث مع سكر "نيللى كريم" ويتفقان على الخروج، ولكن والدته يغمى عليها في النادى وينقلها إلى المستشفى ويبلغه الدكتور أن عندها هبوط بسبب الكيتو دايت وأدوية التخسيس، ويبلغ عمر سكر وتذهب لهم إلى المستشفى ثم تخرج والدته بخير إلى المنزل وفي نهاية الحلقة يصارح عمر بحبه لسكر.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.