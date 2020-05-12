شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي ودنيا سمير غانم ينعيان الراحل إبراهيم نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فهمي على تقديم النعي في وفاة النجم القدير إبراهيم نصر، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، ونشر صورة للراحل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وكتب: "البقاء لله".



احمد فهمي

كما شاركت النجمة دنيا سمير غانم في نعى نجم الكوميديا الراحل، ونشر صورة له عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: "البقاء لله الفنان إبراهيم نصر تشرفت بالعمل معه في فيلم إكس لارج".

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دنيا سمير غانم

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن الراحل إبراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.

ويمتلك الراحل إبراهيم نصر أرشيفا في عالم السينما والدراما، بعد مشاركته لمدة عقدين من الزمان في برامج الكاميرا الخفية، منها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.