شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى ناعيا ابراهيم نصر: وداعا يا فنان البقاء لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى، وفاة الفنان ابراهيم نصر، الذى رحل عن عالمنا بهدوء اليوم الثلاثاء، قائلا :"وداعا يا فنان".

ونشر هنيدى صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليها:"وداعا يا فنان، البقاء لله".



هنيدى

وفى سياق متصل رحل فى هدوء وبدون مقدمات الفنان الكوميدى الكبير إبراهيم نصر فى منزله عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفن بمدافن العائلة بمنطقة العباسية.

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قالت زوجته فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه كان يعيش حياته بشكل طبيعى فى منزله ولم يكن يعانى من أى أمراض، ولكن قبل وفاته بساعات قليلة شعر بصداع شديد، وتقيئ وبعدها لفظ أنفاسه الأخيرة.