شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي ناعيا إبراهيم نصر: "الفنان القدير إللى ياما ضحكنا من قلوبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان احمد مكي، على تقديم النعي في وفاة النجم القدير إبراهيم نصر، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 70 عاماً.

ونشر مكي، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مع الراحل إبراهيم نصر، وكتب: "وداعاً أستاذ إبراهيم نصر ... الفنان القدير إللى ياما ضحكنا من قلوبنا ... الله يرحمه ويحسن إليه".

وكان قد توفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

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يذكر ان الراحل ابراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.

ويمتلك الراحل إبراهيم نصر أرشيف في عالم السينما والدراما، بعد مشاركته لمدة عقدين من الزمان في برامج الكاميرا الخفية، منها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.