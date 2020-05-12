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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مدمنين تناول "الهامبرجر"..أبرزهم فيرجارا وفاريل وكورتني وسمولز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن بعض النجوم يتجاهلوا اتباع الحميات الغذائية الصارمة حفاظا علي وزنهم و لعدم تجنبهم السمنة ، و ذلك في مقابل تناول وجباتهم السريعة المفضلة ، و من أكثر الوجبات التي يعشقها نجوم هوليوود هو " الهامبرجر " ، و لم تغفل عدسات الكاميرات عن هذه اللحظات فالتقطوا للنجوم صور أثناء تناوله.
فتأتي في المقدمة النجمة العالمية صوفيا فيرجارا التي تعد واحدة من عشاق " الهامبرجر "، وظهرت فيرجارا بعدد كبير من الصوروهي تلتهم وجبتها المفضلة، ومن بين هذه الصور والتي اثارت الكثير من الجدل التي ظهرت بها و هي ترتدي فستان سهرة و تتناول " الهامبرجر " .
صوفيا فيرجارا
كذلك الممثلة وعارضة الأزياء بادما لاكشمي التي تسعي دائما للظهوربجسد ممشوق إلا أنها لا تستطيع تجاهل عشقها لتناول " الهامبرجر"، حيث ظهرت بإحدي السهرات و هي تتناول وجبتها المفضلة.
بادما لاكشمي
ايضا نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر التي تخطف الأنظار عادة بجسدها الممشوق ، تعد واحدة من عشاق " الهامبرجر " حيث لم تلتفت لاتباع الحمية القاسية وتفضل تناول وجبات الطعام التي تفضلها .
و يدخل قائمة النجوم المدمنين لتناول " الهامبرجر " كل من عارضة الأزياء الشهيرة إميلي راتاجكوسكي والمذيع الأمريكي آندي كوهين و جيمس فرانكو و ريزي ويزرسبون و نيك كرول وفاريل ويليامز وماريا شارابوفا وكورتني كاردشيان و جوان سمولز ، وغيرهم الكثيرين.
إميلي راتاجكوسكي
اندي كوهين
فاريل ويليامز
كورتني كاردشيان و جوان سمولز
جيمس فرانكو
ريزي ويزرسبون و نيك كرول
كيلي جينر
ماريا شارابوفا
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