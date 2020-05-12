شكرا لقرائتكم خبر عن صامت أصعب وأطول يوم فى حياتها ..الأتراك ضحكوا على كريمان فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض نجوم الزمن الجميل لمواقف كثيرة فى شهر رمضان فى مختلف مراحل حياتهم وظلوا يذكرون هذه المواقف دائما، فمنها الطريف والغريب والصعب والمحير والذى أوقعهم فى مقالب لم تكن فى حسبانهم.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الرقيقة كريمان والتى كتبت مقالاً نادرا لمجلة الكواكب نشر فى رمضان عام 1954تحت عنوان "مقلب فى أول يوم"

وقالت كريمان فى مقالها أنها بدأت الصيام منذ كان عمرها 8 سنوات وحاولت والدتها منعها خوفا عليها وهى فى هذه السن الصغير ولكنها أصرت وتحملت.

وأوضحت الفنانة الجميلة أن الأقدار شاءت أن تقضى رمضان التالى فى اسطنبول التي زارتها قبل حلول شهر رمضان بأيام لزيارة عمتها.

وتابعت:" حاولت عمتى كما فعلت أمى أن تقنعنى بعدم الصيام ولكنى صممت على موقفى حتى أنها خططت لكى لا توقظنى فى السحور حتى أضطر للإفطار، ولكنى أدركت مخططها هى ووالدتى ووالدى فسهرت حتى لا يفوتنى السحور"

وفى اليوم التالى سألت الطفلة كريمان عمتها:" هو مدفع اللى بيضرب عشان نفطر بيكون فين ياعمتى"، فأجابت عمتها :" هنا يابنتى مفيش مدفع زى مصر، لكن وقت الأذان المآذن بتنور علشان الناس تفطر المدفع فى مصر بس"

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وأخذت العمة تشرح لابنة شقيقها عادات الأتراك فى رمضان والعادات التى تخلوا عنها بعد ثورة أتاتورك.

وغلب الطفلة النعاس فنامت حتى الرابعة عصراً واستيقظت وهى تشعر بالوهن والجوع والعطش ، ولكنها قاومت حتى لا تظهر أمام عمتها بأنها لا تستطيع الصيام.

ونزلت كريمان مع أبناء عمتها لتلعب فى حديقة المنزل وتنتظر إلى أن تضيئ مآذن المساجد لتفطر.

وظلت عينها معلقة بالمآذنة القريبة من البيت تنتظر أن تضيئ بفارغ الصبر، ولكن كان الوقت يمر بطيئاً، حتى غربت الشمس تماماً وزحف الليل دون أن تضيئ المأذنة، بينما شعر الاطفال بإرهاق وجوع شديد.

وأخيرا صعدت كريمان وأبناء عمتها إلى المنزل ليجدوا الأسرة قد انتهت من الإفطار وبدأت ترفع المائدة ، وسألت العمة الأطفال لماذ تأخروا فاجابوا بأنهم كانوا ينتظرون المأذنة لكى تضيئ ويعرفون موعد الإفطار ، وهنا فوجئت كاريمان بإجابة عمتها بإن المأذنة لن تضيئ لأنه حدث خلل فى أسلاكها منذ فترة تسبب فى انقطاع التيار عنها.

وهنا أسرعت كاريمان وأبناء عمتها للمائدة بعد أن أنهكهم الصيام الطويل، وقالت النجمة الجميلة :" كان هذا أطول وأصعب مدة أصوم فيها "