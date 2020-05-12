شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة هيفاء وهبى ومدير أعمالها السابق تنتقل لانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقلت " الخناقة " بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ومدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى إلى تراشق بالألفاظ انستجرام وذلك بعد أن اتهمت النجمة بحصول مدير أعمالها بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات، أصبحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعى، وحررت محضر ضده عن طريق محاميها في مصر حيث تم تحرير محضر يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر.

الخلاف انتقل على السوشيال ميديا حيث كتبت هيفاء عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام قائلة: "أول مرة بشوف.. بيقول على نفسه أسد".



هيفاء وهبى على ستورى

كانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى قد أشادت بمسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، والذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسى، حيث نشرت صورة لأبطال المسلسل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وكتبت عليها قائلة :"الاختيار ليس مجرد مسلسل هو عمل وطنى يخلد ذكرى شهداء مثل منسى وهيثم فتحى وشهداء كمين رفح والكثير ممن دفعوا حياتهم للدفاع عن وطنهم مصر، شكرا لفريق العمل على هذا المسلسل الرائع الذى يستحق المشاهدة من القلب".

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وفى سياق مختلف أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى لـ"الخليج 365" عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور على كليب أغنية "هنغنى كمان وكمان" للنجمة إليسا، والذى ظهرت فيه هيفاء كضيفة شرف مجاملة لصديقتها نجمة الإحساس.

وكشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كواليس تصوير الكليب، حيث قالت "هاتفتنى إليسا وعرضت عليا فكرة التصوير، ونظرا للعلاقة الوطيدة التى يملؤها الحب والاحترام وافقت على الفور، خاصة أن الأغنية كما أكدت لى جميلة".