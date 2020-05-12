شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش تعيش فى منزلها فترة رعب بسبب "معجب"..اعرف بماذا حكم القاضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بيلي إيليش تعيش فترة تحمل الكثير من الخوف و ذلك بالرغم من تواجد بيلي في منزلها بسبب الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا .

فقد جاء شعور بيلي وعائلتها بالخوف لأن واحد من المعجبين المهووسين تردد أكثر من مرة علي منزلها هذا الأسبوع، كما انه لم يمارس أبدا فكرة التباعد الاجتماعي وفي معظم الأوقات ، لم يكن يرتدي قناع، و ذلك حسب موقع " tmz " .

و قامت بيلي بتقديم مستندات قانونية مؤكده أن برينيل روسو بدأت يتردد مرارا وتكرارا على منزلها بطرق مخيفة ومقلقة .

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وتقول بيلي إن المعجب البالغ من العمر ( 24 عاما ) بدأ التردد علي منزلها حيث قام برن جرس الباب ، وسأل والدها " هل تعيش بيلي إيليش هنا؟" و بالرغم من تفي والدها ان هذا هو منزل بيلي إلا إن المعجب كان مصمم علي ذلك وظل يتردد علي المنزل فعاد من جديد للمنزل بفترة المساء و تردد من جديد علي المنزل صباح اليوم التالي ، وهو ما جعل بيلي وأسرتها يشعرون بالرعب .

و حسب موقع " tmz " منح القاضي فورا أمر التقييد المؤقت، وجاء في القرار انه يجب أن يبقى روسو على بعد 200 ياردة من بيلي ووالديها وأن يكف تماما عن أي اتصال بالنجمة الشهيرة، و أن هناك جلسة تالية ستقام يوم 1 يونيو المقبل .