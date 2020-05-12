شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا فى اليوم العالمى للتمريض: إنتو اللي عم تحمونا فى الأيام الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بيوم التمريض العالمى، مشيرة إلى أن يوم التمريض اختصار لكل الأعياد، قائلة :" إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع".

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يوم الممرضين والممرضات العالمي هالسنة هو اختصار لكل الأعياد بهالزمن يللي تحولو فيه هالناس لأبطال مع كل اللي عم يضحو فيه. ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل، إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع".



إليسا

وفى سياق آخر استغلت النجمة اللبنانية اليسا، تواجدها داخل منزلها أثناء فترة العزل الصحي، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لرفع لياقتها البدنية ومواصلة تدريباتها.

ونشرت النجمة اللبنانية صورة لها أثناء تدريبها داخل منزلها مع كلبها الأليف، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتحظى بإعجاب الكثير من متابعيها وجمهورها.

وفى تصريحات للنجمة اللبنانية اليسا، قالت أن المشكلة فى لبنان هى سياسات حكومية عمرها سنين والشعب هو من يدفع الثمن، مشيرة إلى أن إسقاط رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، لن يرد الليرة أو يحل المشكلة، لكن بالعكس سنتحول إلى فنزويلا ثانية.

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