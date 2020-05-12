شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب وصورة من الذكريات.. نجل راغب علامة ووالده فى صورة من 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد علامة، نجل المطرب اللبناني راغب علامة، على مشاركة متابعيه، بصورة مع والدة من دولاب الذكريات، تم التقاطها قبل 10 سنوات وهما يضحكان مع بعضهما.

ونشر نجل المطرب اللبناني الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "قبل أكثر من 10 سنوات على المسرح، أتمنى ان أجعلك تضحك دائماً يا أبي، أحبك".

وعلى جانب آخر، أشاد علامه، بالمجهود الذي يبذله العاملين في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين وأهمية دورهم في الحفاظ على أمان المواطنين في لبنان، وشارك عبر حسابه بموقع "تويتر، صورة لمجموعة من الأطقم الطبية داخل أحدى مستشفيات الحجر الصحي وعلق قائلا: " إنتوا أملنا ولو كنتوا قلال. إنتوا اللي ما بتتعب همّتكن، بالصف الأول وقفتكن، وطنّا كلّو برقبتكن، ومعلّق عليكم الآمال".