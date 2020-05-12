شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة وبوسى شلبي وصفية العمري يشاركن فى الصلاة من أجل الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنضمت كلا من النجمة التونسية لطيفة والإعلامية بوسى شلبي والفنانة الكبيرة صفية العمري، إلى مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، التى أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، من أجل أن يرفع الله وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" من العالم، بعد غد الخميس 14 مايو.

ونشرت لطيفة فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي ترتدي الحجاب ، معلقة عليه :"يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلي أنا و أهلي مع العالم كله.. سأصلي للإنسانية.. سأصلي ليرفع الله عنا وباء الكورونا.. اللهم استجب". #لطيفة #صلاة_من_أجل_الإنسانية".



لطيفة

كما شارك الحساب الرسمي للجنة الأخوة الإنسانية بفيديو لكلا من بوسى شلبي وصفية العمري تعلنان به المشاركة فى الصلاة لرفع البلاء عن العالم.

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ودعتِ "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجارى يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أى وقت مضى.