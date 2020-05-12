شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل ونبيل الحلفاوي ومجدي الهواري ينعون إبراهيم نصر بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجموعة من نجوم الفن والاعلام رحيل الفنان الكبير ابراهيم نصر، الذي توفى فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، فذكر المخرج مجدي الهواري عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أحد أفضل مشاهدة الشهيرة في فيلم "اكس لارج"، قائلا: "مجدى حبيبى .. يا مغلبنى. خد بالك من نفسك يابنى. إياك يا بن اختى ماتنجحشى .. ركز فى الدنيا .. متسرحشى. العمر عدى ولا لمحته .. ابقوا افتكرونى لو سمحتوا.. ابراهيم نصر (1950 - 2020) ربنا يرحمه".



مجدى الهوارى على تويتر

كما أعلن الكاتب والسيناريست مدحت العدل، خبر الوفاة على حسابه ب"تويتر"، ونعاه قائلا: " البقاء لله في الفنان الكبير إبراهيم نصر الذي أمتعنا سنوات عديدة وكان الضيف الرائع والمبهج لكل أسرة مصرية اللهم إرحمه بقدر ما أسعدنا. إبراهيم نصر خفة الظل المصرية الحقيقية دون صراخ أو سماجة أو إهانة أو استظراف".



مدحت العدل ينعى الراحل

كما قدم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، واجب العزاء في وفاة النجم الكبير ابراهيم نصر قائلا: "رحم الله الفنان إبراهيم نصر. خالص العزاء لأسرته وذويه".

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وأبدى الاعلام رامي رضوان، حزنه على وفاة ابراهيم نصر، ونعاه على حسابه بتويتر: " سعدت وشرفت برؤياك والحديث معك من خلال برنامجي.. قبل ان ترحل..و كم كنت اتمنى الا يكون هذا اخر لقاء. وداعا يا من صنعت البهجة لسنوات بالكاميرا الخفية واسعدتنا بأعمالك الفنية. وداعا ا. ابراهيم نصر".



رامى رضوان ينعى ابراهيم نصر

وكان قد توفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.