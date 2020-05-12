بهذه الطريقة.. أحمد حلمي ينعي الفنان إبراهيم نصر

نعي الفنان أحمد حلمي، وفاة الفنان إبراهيم نصر الذي وفيته المنية ظهر اليوم عن عمر يناهز 70 عاما. ونشر الفنان أحمد حلمي، مقطع من فيلم اكس لارج، والذي شاركه الفنان الراحل إبراهيم نصر في بطولته، وذلك خلال وفاة خال احمد حلمي في الفيلم والذي جسده الراحل إبراهيم نصر. إبراهيم نصر في بطولته، وذلك خلال وفاة خال احمد حلمي في الفيلم والذي جسده الراحل إبراهيم نصر. وكتب حلمي، في منشوره، "العمر عدى ولا لمحته... ابقوا افتكرونى لو سمحتوا... ااه يا اندال اديكوا دفنتوا و روحتوا.. وداعا إبرهيم نصر ".

وتفاعل مع النعي الجمهور معلقين ببعض من مقتطفات الفنان الراحل إبراهيم نصر من أعماله الفنية، سائلين الله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته. ولا لمحته... ابقوا افتكرونى لو سمحتوا... ااه يا اندال اديكوا دفنتوا و روحتوا.. وداعا إبرهيم نصر ".وتفاعل مع النعي الجمهور معلقين ببعض من مقتطفات الفنان الراحل إبراهيم نصر من أعماله الفنية، سائلين الله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته.

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