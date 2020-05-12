بفيلم واحد .. إبراهيم نصر وأحمد حلمي توليفة كوميدية لن تنسى

قدم الراحل إبراهيم نصر مزيج كوميدي راقي مع الفنان أحمد فيلم من خلال الفيلم الشهير "اكس لارج" الذي اجتمعا فيه نصر وحلمي لأول مرة ، ولم يتكرر الثنائي مرة أخرى لكنه ترك بصمات كوميدية وجمل مميزة استخدمها رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تعزية الراحل إبراهيم نصر.



عُرض "اكس لارج" عام 2011 وقام نصر بدور (عزمي ) الخال الأكبر لـ حلمي والذي يعيش معه بعد وفاة والديه، وكانت هوايته المفضلة كتابة الرثاء بشكل مختلف في زملائه وأحباءه

وإلقاءها في حفلات تأبينهم.



وكان رثاء "يامدام كوثر" هو اللقطة الكوميدية الانجح في الفيلم ، ويقول " امدام كوثر يامدام كوثر انا متعكنن انا متحسر جاى اعزى ف بنتك سامية احسن واحدة بتعمل بامية مين ف المكتب مش متاثر حتى المج بتاعك اتكسر يامدام كوثر يامدام كوثر"، حيث استخدمها الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي كـ جمل كويميدة في احاديثهم.

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وجاء وفاة عزمي صدمة كبيرة على حلمي في الفيلم، وقد وصاه سابقاً بقراءة الرثاء الذي كتبه بنفسه ووصاه أن يلقيه على احباءه في حفل تأبينه.

ويقول"زمايل عمري في الشركة ماليش غير حبكم تركة في آخر عمري وحداني ومالي من الدموع بركة زمايل عمري في الرحلة بكل لغات الكون باي باي

أنا هنا أهو في مكان أحلى وشايفكم بتشتروا التروماي العمر عدى ولا لمحته ابقوا افتكروني لو سمحتوا اه يا أندال "أديكوا دفنتوا وروحتوا"

توفى الفنان إبراهيم نصر فجر الييوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، بعد إرث كوميدي كبير قدمه للفن المصري والوطن العربي، وتم تشييع جنازته من الكنيسة المرقسية.