بهذا المشهد .. مجدي الهواري يستعيد ذكرياته مع إبراهيم نصر

استعاد المخرج مجدي الهواري ذكرياته مع النجم الراحل إبراهيم نصر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر مجدي مشهد من فيلم إكس لارج، وعلق عليها قائلًا: مجدى حبيبى .. يا مغلبنى خد بالك من نفسك يابنى إياك يا بن اختى ماتنجحشى .. ركز فى الدنيا .. متسرحشى العمر عدى ولا لمحته .. ابقوا افتكرونى لو سمحتوا ااااه يا اندال .. اديكوا دفنتوا وروحتوا .. ابراهيم نصر "1950 - 2020" الله يرحمه. عليها قائلًا: مجدى حبيبى .. يا مغلبنى خد بالك من نفسك يابنى إياك يا بن اختى ماتنجحشى .. ركز فى الدنيا .. متسرحشى العمر عدى ولا لمحته .. ابقوا افتكرونى لو سمحتوا ااااه يا اندال .. اديكوا دفنتوا وروحتوا .. ابراهيم نصر "1950 - 2020" الله يرحمه. Advertisements يذكر أن النجم إبراهيم نصر توفى فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عامًا، وسيتم تشييع جنازته من الكنيسة المرقسية بالأزبكية على أن يتم دفنه بمقابر العائلة.

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