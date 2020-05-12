نجوم الفن ينعون إبراهيم نصر بكلمات مؤثرة

رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، الفنان القدير إبراهيم نصر، وذلك عن عمر ناهز 70 عامًا، ومن المقرر تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية.

ونعى العديد من نجوم الفن والإعلام الفنان القدير إبراهيم نصر، ومن بينهم:

الفنان خالد الصاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: البقاء لله .. انا لله و انا اليه راجعون .. وفاة الفنان إبراهيم نصر.

ونعى الفنان محمد إمام، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون .. خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير إبراهيم نصر.

وبكلمات مؤثرة نعى النجم محمد فؤاد، الفنان الراحل إبراهيم نصر قائلًا: ننعي ببالغ الحزن وفاة الفنان الكبير إبراهيم نصر الذي طالما اسعدنا و رسم البسمه علي وجوه الجميع في مصر و الوطن العربي نسأل

الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقدم النجم الكبير محمد صبحي، واجب العزاء، قائلًا: الصديق والزميل إبراهيم نصر حزنت لفراقك ولكنك تركت لنا ضحكات عالية ستعيش معنا دائماً .. قدمت فناً نظيفاً راقياً .. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرتك ومحبيك الصبر والسلوان.

كما نعته الفنانة دانا حمدان قائلة: البقاء لله في الفنان القدير ابراهيم نصر.

وقدمت الفنانة ياسمين نيازي واجب العزاء قائلة: وداعا ابراهيم نصر البقاء لله ادعوله بالرحمه.

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وبكلمات مؤثرة نعى الفنان الكبير هاني رمزي الفنان الراحل إبراهيم نصر، قائلًا: الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عشت طول حياتك تسعدنا بفنك الراقى ابراهيم نصر .. الفن الجميل.

وودع الفنان أحمد مكي النجم إبراهيم نصر، قائلًا: وداعًا أستاذ إبراهيم نصر .. الفنان القدير إلي ياما ضحكنا من قلوبنا .. الله يرحمه ويحسن إليه.

وقدم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي واجب التعزية، قائلًا: وداعااااا ابراهيم نصر فنان من جيل العمالقه .. وداعاً أستاذ إبراهيم نصر .. الفنان القدير إلي ياما ضحكنا من قلوبنا .. الله يرحمه ويحسن إليه.

ونعته أيضًا الفنانة الاستعراضية صوفينار، قائلة: ارقد بسلام .. ابراهيم نصر.

وودع الشاعر هشام الجخ، الفنان الكبير إبراهيم نصر، قائلًا: كان راجل طيب ومثقف ودمه خفيف ومتواضع مع السلامة يا عم إبراهيم .. ادعوا له يا جماعة.

وقدم الفنان القدير صلاح عبد الله واجب العزاء، قائلًا: مِش فاكر آخر مرة إتقابلنا فيها كانت إمتى وليه وفين،السنين ياهيمه فرقتنا ودا العادي مالسنين،بس تعرف ياإبراهيم،فاكر جداً كل مرة إتقابلنا فيها كنت بتضحكنا موت،ومن شوية لما عرفت إنك مشيت سمعت صوت ضحكتك وبكيت إبراهيم نصر.