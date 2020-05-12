أهم لقطات الحلقة الـ 18 من مسلسل "فرصة تانية"

تشهد الحلقة الـ 18 الكثير من الأحداث المفاجئة لمتابعيه، حيث تعيش ملك (ياسمين صبري)حالة من القلق والتوتر لـ ملك بسبب القبض على زياد، وتذهب لوالده وتطلب منه زيارته في السجن لمساندته.
يحدث خلال الحلقة نجاح ماتتمناه صافي (هبة عبد الغني) من مديرها سامح (إدوارد) بعد اعترافها له بحبه،وخاصة في ظل مشاكله الزوجية ليجد فيها
تنتهي الحلقة بـ زيارة ملك لـ زياد في السجن، ورفض التحدث معها وأمرها بالإبتعاد عنه بعد المشاكل والأزمات التي حدثت له بسببها، بينما ينهي والد ريهام إجراءات دفنها وتشييعها ويرافقه والد زياد، وبعد دفنها يتوفى والدها أثر صدمة موتها.
يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي حول قصة حب تواجه العديد من الأزمات والمشاكل وفي محاولة لمواجتها وتخطيها.
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