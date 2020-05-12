خاص الفن – ليليا الأطرش: قيس الشيخ نجيب بيجنن وأحب ما يقدمه محمد رمضان

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​ليليا الأطرش​ لموقع "الفن" أنها تتابع خلال شهر رمضان مسلسلين فقط هما المسلسل العربي المشترك "​أولاد آدم​" والمسلسل المصري "​البرنس​".

ولفتت إلى انها لم تتابع أي من المسلسلات السورية، لكنها سمعت كثيراً عن مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" ولذلك ستتابعه بعد رمضان.

وعن الممثلين الذين نالوا إعجابها قالت: ​قيس الشيخ نجيب​ بيجنن، و​دانييلا رحمة​ و​ماغي بوغصن​ رائعتين.

وشددت أنها تحب ما يقدمه الممثل المصري محمد رمضان منذ بداياته، مشيرة إلى أنه لم يخب ظنها فيه أبداً، وهو ممثل واثق من نفسه وتليق به هذه الثقة.

ويشار إلى أن ليليا الأطرش تطل خلال رمضان بمسلسل واحد هو "حركات بنات" الذي صور قبل عامين.

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