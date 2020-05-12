ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ ان ​يوم الممرضين العالمي​ هو بمثابة اختصار لكل الأعياد في هذا الزمن، مشيدة بتضحيات الممرضين في ظل ازمة ​كورونا​.

وكتبت إليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يوم الممرضين والممرضات العالمي هالسنة هوي اختصار لكل الأعياد بهالزمن يللي تحولو فيه هالناس لأبطال مع كل اللي عم يضحو فيه. ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل، إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع".

وكانت شاركت إليسا مؤخرا في الحملة التي تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لمكافحة العنف والإبتزاز الإلكتروني، الذي يمارس ضد النساء والفتيات.

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا للممرضين: "ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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