ميرنا وليد - بيروت - تعتبر عملية ​تجميل الأنف​ من العمليات البديهية، التي تقوم بها النجمات، وهذه العملية تغيّر كثيراً في الملامح من ناحية تغيير شكل الوجه، وجعله يبدو أكثر جمالاً وأنوثة.

​سلمى حايك​ من النجمات اللواتي خضعن لعملية تجميل الأنف، وهذا يظهر بوضوح في الصور التي إنتشرت لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل وبعد ​عمليات التجميل​.

وكانت حايك تنفي دائماً إجراءها أي عمليات تجميل، وتأكيدها الدائم على أن جمال الروح أهم بكثير من المظهر الخارجي، وأنها دائما ما كانت تؤكد أنها في الـ50 من عمرها، وأن هذا لا يزعجها إطلاقاً، وأنها لا تخجل من التصريح بعمرها الحقيقي.

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كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدقوا كيف كان شكل سلمى حايك قبل عملية تجميل أنفها! بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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