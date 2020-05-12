غادة عبد الرازق تخضع للتحقيق بتهمة إهانة طارق الشناوي وهو يعلّق

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق للتحقيق من قبل نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الممثل المصري أشرف زكي في التهمة الموجهة إليها بإهانة الناقد الفني المصري طارق الشناوي، حيث انها أنكرت كل ما نسب إليها.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الشناوي :"ياريت نستفيد من الدرس ده ولا أحد يشهر ضد أي إنسان في شرفه لأن ده يعتبر سلاح لا يغتفر ولا يجوز استخدامه ومن حق أي أحد أن يعارض ما أقوله ويعتبر نفسه أهم ممثل".
وأضاف في مداخلة له ضمن برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي: "أسوأ سلاح ممكن يستخدم إن الناس تنتهك الأعراض وهو ده اللي استوقفني ولو قالت مبيهمنيش كلامه وكلامه ملوش معني كان ماشي ومن حق كل واحد يقيم ما أقوله كما يحلو له".
وكانت عبد الرازق، قد قالت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص، إن الشناوي يتلقى أموالا لكي يكتب بشكل جيد، مضيفةً أن لها سابقة معه، إذ دفعت له وقت عرض "حكاية حياة"، وبعد الجدل الكبير تراجعت عن كلامها هذا، مشيرةً إلى أنه خطأ من قبل المسؤول عن صفحتها.
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