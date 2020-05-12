تراند اليوم : بالفيديو – الكلمات الاخير للفنان الكبير ” إبراهيم نصر “

توفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم الآن تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

تعرض الفنان إبراهيم نصر، لموقف طريف خلال حديثه مع الإعلامي رامي رضوان على الهواء، أثناء استرجاع ذكريات برنامج الكاميرا الخفية في شهر رمضان الكريم.

وتفاجأ «إبراهيم نصر» خلال لقائه التلفزيوني عبر الاسكايب بسقوط السماعة من أذنيه قائلا: «الله الله السماعة وقعت مني ، اتعمل فيا مقلب كاميرا خفية دلوقتي على الهواء أنا قاعد متوتر».

واضطر الإعلامي رامي رضوان إلى فصل الحديث بعد هذا الموقف: قائلًا «إتعمل فيك دلوقتي كاميرا خفية وده مقلب تلقائي لوحدها».

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وانتقد «إبراهيم نصر» برامج المقالب التي تعتمد على الأساليب الخاطئة، مضيفًا أن البعض يلجأ الي مشاهد مشمئزة مثل قطع الرقبة والذراع بهدف الضحك.

وقال إن 90% من الأشخاص الذين يقدمون كوميديا الآن يتسببون في كوارث حقيقية، بعيدة تماما عن الكوميديا، مشيرا إلى أن السينما العالمية التي تقدم هذا النوع تهدف للإبداع فضلا عن أهمية الإخراج الحديث