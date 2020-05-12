تراند اليوم : المذيعة أروى تتغزل في نجوم الاهلي و ” طارق حامد ” ملوش نصيب في الدلع – اتفرج

ظهرت المذيعة أروى، مقدمة برنامج «رامز مجنون رسمي»، التي يستعين بها الفنان رامز جلال في استدراج ضيوف البرنامج وخداعهم، باللون الأحمر في حلقة نجم الزمالك طارق حامد، وهو لون النادي الأهلي المنافس التقليدي والتاريخي للزمالك، ما تسبب في حالة من الغضب بين جمهور الزمالك، والارتياح لدى أنصار الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتوقف الأمر عند لون فستان المذيعة أروى، بل امتد إلى الاختلاف الواضح في الترحيب الباهت من جانبها بنجم الزمالك طارق حامد الذي حل ضيفاً على برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يعرض على قناة «إم بي سي مصر»، عكس مع فعلته من لاعبي الأهلي: علي معلول، ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، ومحمد الشناوي، إذ رحبت واحتفت بهم على طريقتها الخاصة، عبر حسابها الرسمي في «تويتر».

وكتبت أروى، على حسابها الرسمي في «تويتر»، بعد الانتهاء من عرض حلقة اللاعب «كهربا» مباشرة: «لوك النهاردة من حلقة الفولت العالي (كهربا)، أيه رأيكم في الشياكة دي؟».

وعقب استضافة حارس الأهلي محمد الشناوي، نشرت أروى على صفحتها الرسمية صورة لها مع اللاعب وكتبت: «حامي حما الأهلي وحارس مصر الأول محمد الشناوي»، وكتبت في تغريدة أخرى: «نورتنا يا كابتن».

ولاقت تغريدات أروى المرحبة بنجوم الأهلي تفاعلاً كبيراً من جماهير الأهلي، الذين اعتبروا هذه التغريدات وعبارات الإعجاب دليلاً على أن المذيعة أهلاوية ومن عشاق القلعة الحمراء.

وعلى العكس تماماً، لم تُبدِ أروى ترحيباً بنجم الزمالك طارق حامد، ولم تتفاعل معه أو تغرد له على صفحتها الرسمية، وتجاهلته تماماً، ولم تكتفِ بذلك، بل قامت عقب إذاعة الحلقة بإعادة تغريدة لمشجع أهلاوي كتب فيها مع نشر صورة لها باللون الأحمر: «الأهلاوية صاحبة الجمال»، وهو ما اعتبره جمهور القلعة البيضاء تحيزاً واضحاً لنجوم الأهلي، وتأكيداً على تشجيعها للقلعة الحمراء.

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وغرد “السبيري” تعليقاً على صورة أروى مع حارس الأهلي محمد الشناوي “جنش وأبوجبل وعواد مش عاجبين حضرتك” وهو ما يعني احتجاجه على عدم استضافة حراس الزمالك الثلاثة، والاكتفاء باستضافة حارس الأهلي.

وأشاد جمهور وعشاق الزمالك بشجاعة نجم الفريق طارق حامد، خلال ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي، إذ بدا واضحاً طوال الحلقة أن المذيع رامز جلال كان يخشى ردة فعل طارق، لدرجة أنه ألغى فقرة الثعبان الذي يظهره في كل الحلقات لضيوف البرنامج، وعقب البرنامج قام لاعب الزمالك بالاعتداء على رامز جلال، وجره إلى بركة المياه واعتدى عليه، قبل أن يتعانقا ويسامح كل منهما الآخر.

وكتب لاعب الزمالك السابق، أحمد عيد عبدالملك، على صفحته الرسمية في «تويتر»: «هو الثعبان خايف من طارق». وكتب الإعلامي المصري هاني حتحوت: «ما طلعلوش الثعبان».