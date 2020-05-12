تراند اليوم : عاجل بالصور – وفاة الفنان الكبير إبراهيم نصر ” زكية زكريا “

نشرت الفنانة يارا جبران منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يفيد بوفاة الفنانة إبراهيم نصر اليوم فجرًا.

وكانت آخر الأعمال التي شارك بها إبراهيم نصر هي مسلسل “فوق السحاب” عام 2018، بالاشتراك مع هاني سلامة.

وآخر الأفلام التي قدمها إبراهيم ناصر هي فيلم “أهل الكهف” بالاشتراك مع ماجد المصري وروجينا .

إبراهيم نصر هو ممثل كوميدي مصري، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الكؤوس والميداليات بفضل مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة.

بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج “الكاميرا الخفية” الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا مدويًا.

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قدم إبراهيم نصر 109 عمل فني بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات منها “أكس لارج” و”حسن اللزل” و”زكية زكريا في البرلمان” و”درب العوالم” و”ديسكو ديسكو” و”مستر كراتيه” و”جحيم امرأة”، وغيرهم الكثير.

كما شارك إبراهيم نصر في عدة مسرحيات منها “عطشان يا صبايا- إحنا جدعان أوى- مصر بلدنا- نوار الخير- بسمة- عائلة عصرية جدا- مطلوب مجرمين فورًا- زكية زكريا والعصابة المفترية”.

إبراهيم نصر متزوج وعنده ولد واحد اسمه “عماد”.