تراند اليوم : شاهد ..أول رد من منة عرفة حول فبركة حلقتها مع رامز جلال

نفت الممثلة المصرية منة عرفة أن تكون على علم بالمقلب في برنامج “رامز مجنون رسمي”، وأن يكون المقلب مُفبركاً.

وقالت منة في مداخلة مع برنامج ET بالعربي، أن مسألة فك يديها، مرتبطة بالمونتاج، وأنه لا بد أن يعاد ربطها بشدة كي لا تسقط أثناء دوران الكرسي في الهواء أو تتعرض لإصابة.

وعبرت منة عن فرحتها بردود الفعل وقالت: “فرحانة بردود الفعل والتعليقات ضحكتني”.

وكانت منة مع بداية المقلب عند سؤال الفنانة أروى عن صورة رامز جلال قالت أن المحتوى الذي يقدمه خلال السنوات الماضية كان يزيد خطورة ليفاجئها رامز بعدها بظهوره، ولاحظ الجمهور أن يدها لم تكن محكمة الربط على الكرسي مثل باقي الضيوف، حيث رفعتهما وعبرت عن دهشتها بعد رؤيته أمامها، لتعود بعد ثوان يدها محكمة الربط.