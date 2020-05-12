تراند اليوم : وحش سينا .. من هو سالم لافي الذي جسد شخصيته دياب في “الاختيار” – اتفرج

لا يزال مسلسل “الاختيار” متصدرا قائمة مشاهدات الجمهور خلال الموسم الرمضاني الحالي، بسبب تناوله لقصص أبطال الجيش المصري، وتحديدا كل ما يتعلق بالشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

خلال حلقة أمس، ظهر في المسلسل الفنان محمد دياب، بدور سالم السبع الشهير بـ”سالم لافي” شيخ شباب بدو سيناء، الذي توجه برفقة بعض أبناء قبيلته، لتقديم العزاء للعقيد أحمد المنسي، في وفاة والده.

نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن سالم لافي:

1- من أبناء قبيلة الترابين، تم احتجازه عام 2008 على إثر تصاعد احتجاجات أهالى سيناء عند الحدود مع إسرائيل بسبب مقتل 4 من أبناء قبيلة الترابين والرياشات برصاص الشرطة.

2- كان أحد الذين توسطوا لتحرير العميد حسن كامل أحد قيادات قطاع الأمن المركزي برفح، وبرفقته 51 جنديا من قوات الأمن المركزي.

3- ذاع صيته في سيناء، خاصة بين الشباب، إذ كان يتدخل لحل النزاعات بينهم.

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4- بدأ التحول في حياته بعد اشتعال الحرب على الإرهاب في سيناء، حيث أعلنت قبيلة الترابين بالتحالف مع قبائل أخرى بقيادته، النزول إلى ساحة القتال بالتنسيق مع الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب لتطهير سيناء.

5- خاض مع أبناء قبيلته معارك شرسة ضد تنظيم أنصار بيت المقدس، وسهلوا القبض عليهم.

6- استشهد خلال الاشتباكات التي وقعت بين القبيلة وتنظيم أنصار بيت المقدس، في 10 مايو 2017، في محيط قرية البرث معقل القبيلة، حيث تخفى الإرهابيون في سيارة تابعة للجيش كانوا قد سرقوها في وقت سابق، وظن أبناء القبيلة أن السيارة التي تقترب منهم للجيش المصري، فوقفوا متأهبين لاستقبالهم والترحيب بهم، لكن خرج الإرهابيون وأطلقوا عليهم النيران وقتل 12 من أبناء القبيلة. اتصل أحدهم بسالم لافي لنجدتهم، فتحرك على الفور واتجه بسيارته لموقع الحادث، لكن بالقرب من المكان كانوا قد وضعوا لغما تحت سيارته وقاموا بتفجيره.

7- نعاه الإعلامي مصطفى بكري، مؤكدا أنه كان يعرفه منذ سنوات طويلة، وكان معروفا بشجاعته وإقدامه نصرة من يستجير به.

8- بعد وفاته اجتمعت القبائل كافة، وأصدرت بيانا عن اتحاد القبائل في سيناء، أكدوا فيه على تصميم أبناء القبائل على مواصلة ملاحقة العناصر الإرهابية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

“الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.