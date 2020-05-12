تراند اليوم : سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور يخليك تاكل ” جمبري ” سنة كاملة – اتفرح

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت سيرين عبد النور فى الصور بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأحمر يصل أعلى الركبة، وأتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، كما تميز بحزام رفيع حول الخصر.

Advertisements

وحمل فستان سيرين عبد النور فى الصور توقيع دار الأزياء العالمية CAROLINA HERRERA، فيما بلغ سعر التصميم 535 يورو.

وانتعلت سيرين عبد النور حذاء أنيق و مميز ذا كعب عالى باللون الأسود من علامة Gianvito Rossi، ووصل سعره 437 دولارا أمريكيا، كما اكملت إطلالتها بمجموعة مميزة من المجوهرات الفخمة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا لافتا و جذابا كشف عن جمال ملامحها.