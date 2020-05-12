كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:18 مساءً - أجرى الرئيس الأمريكي ” دوالد ترامب ” مؤتمرا صحفيا مساء يوم أمس الإثنين حول أزمة فيروس كورونا المستجد .
والذي انتهى بإنسحاب دونالد ترامب منه بعد خلاف مع الصحفيين الذين وجهوا له إتهامات تتعلق بالأزمة وحرصه على مقارنة أمريكا بغيرها من الدول .
الأمر الذي دفع ” ويجيا جيانج ” مراسلة شبكة ” سي بي إس ” للبيت الأبيض إلى سؤاله عن سبب إصراره الشديد على مقارنة قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاختبار مع الدول الأخرى بدلا من التركيز على الوفيات التي لا تزال موجودة بها .
ليرد ترامب قائلا : ” ربما هذا سؤال يجب أن تطرحيه على الصين .. لا تسأليني اسألي الصين هذا السؤال حسنا ” .
وهو ما أثار غضب المراسلة وردت على ذلك قائلة : ” سيدي لماذا تقول لي هذا على وجه التحديد أن عليّ أن أسأل الصين ” .
وأجاب دونالد ترامب واصفا السؤال ب ” البغيض ” وقال : ” أنا أخبركِ .. أنا لا أقول ذلك على وجه التحديد لأي شخص أنا أقول ذلك لأي شخص يطرح سؤالا بغيضا مثل هذا ” .
ثم رفض الإجابة على أية أسئلة أخرى وترك المنصة .
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينسحب من مؤتمر صحفي بسبب مراسلة : ” سؤالك بغيض “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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