رحاب الجمل: تلقيت رسائل تهديد بالقتل من مجهولين بسبب دوري بمسلسل “البرنس”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:18 مساءً - تشارك الفنانة المصرية “رحاب الجمل”، بشخصية عبير في مسلسل “البرنس” الذي يعرض علي الشاشات الفضائية ضمن السباق الرمضانى الجاري 2020، ومنذ عرض حلقاته الأولي والجمل تثبت جدارتها وقدرتها التمثيلة الكبيرة،وبراعتها في تقمص دور واحدة من أكثر الشخصيات شرًا في هذا العمل .

وقالت الجمل في مداخلة لبرنامج “مساءdmc ” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها تفاجأت بردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها شخصية موجودة في كل أسرة مصرية.

وعلي أثره فقد كشفت الجمل، عن متابعتها لأصداء جمهور السوشال ميديا، مشيرةً إلى الناس باتت تكرهها خاصة جمهور محمد رمضان الكبير ، بل والأمر وصل إلي تلقيها تهديدات بالقتل ولكنها أكدت أنها استطاعت أن تتعامل مع هذا التوحد وخلط الجمهور بين شخصيتها الحقيقية وبين دور الشر الذي قدمته من خلال شخصية “عبير” في العمل.

وأوضحت: “اكتشفت أن عبير البرنس شخصية هبلة وعبيطة، ولديّ إحساس أن الناس لو شافتني هيخنقوني وتلقيت تهديداً بالقتل بسبب شخصيتي في المسلسل، مؤكدة: “كلنا بنحب رضوان وياريت اللي يشوف عبير يقتلها”.

Advertisements

وتابعت الجمل حديثها قائلة: “قرأت الشخصية كثيراً وحاولت تقليدها لحين الوصول إلى الأداء المناسب لتقديم الشخصية وفريق عمل المسلسل قدم ما عليه”.

يُذكر أن مسلسل “البرنس” من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش،من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو مسلسل اجتماعي يعرض نموذج من مشكلة “الميراث” ومايترتب عليها من صراعات بين الإشقاء والأقارب في المجتمعات العربية.