مجلس الوزراء اللبناني يقرر فرض الإغلاق التام

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:18 مساءً - أعلن مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء عن قراره بفرض الإغلاق التام من مساء يوم غد الأربعاء إلى صباح يوم الإثنين المقبل فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد .

ويستثني هذا القرار كلا من المستشفيات والقطاعات الغذائية والزراعية .

وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس في لبنان حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه .

وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ 4 ملايين و270 شخص بينما تجاوز عدد الوفيات 287 ألف حالة .