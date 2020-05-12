خبر عاجل: مقتل فنان خليجي شهير في حادث مرعب..إثر سقوطه في بئر عمقه 20 متر !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:18 مساءً - في حادث مروّع غيب الموت فنان خليجي شهير إثر سقوطه داخل بئر يصل عمقه إلي 20 متر، حيث تلقت سلطات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بلاغا يفيد بوقوع حادث لأحد الأشخاص داخل بئر عميق من المياة.

وبعد ذلك نشرت وزارة الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر” أنه: “تم انتشال جثة شخص سقط في بئر بعمق عشرين مترا في مزرعة بقرية الديرية”، وتم التأكد من هويته أنه الفنان السعودي “سلطان القزلان”، وبعد ذلك تم إستلام الجثمان، ثم تشييعه بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا علي توديع زميلهم وتشييع جثمانه لمثواه الأخير .

والجدير بالذكر أن سلطان القزلان، يُعد من أشهر نجوم الأغنية الشعبية بالمملكة العربية السعودية وله عدد كبير من الاغاني المميزة للغاية التي مازال يتغنى بها الكثيرين حتي الان ومن أشهرها ” “حل الفراق”، و “مالي بالطيب نصيب”، و “سلم عليه بعينك”. علاوة علي الألحان التى قام بتلحينها لنفسه.