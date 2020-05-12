الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها مع والدتها المصابة بالزهايمر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات بعيد ميلادها برفقة والدتها، ونشرت مجموعة صور جمعتهما.

الإعلامية اللبنانية أرفقت الصور، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “متل اليوم جبتيني عهالدني كنت تخبريني إن الدكتور قلّك جبتي بنت حلوة وذكيّة ليخفف عنك لإنك كنت حابي تجيبي صبي”.

رابعة أضافت: “كنت شايفة حالك فيي كتير، سهرتي وربيّتي وتعبتي كتير، ما بقدر إلا قلّك ان فرحتي الكبيرة الوحيدة اليوم أن شوف ضحكتك واسمع نفسك وبوس إيدك، شكراً ماما عكل شي، الله يطوّل بعمرك لإن وجودك بحياتي هو عيدي”.

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وكانت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات قد صدمت جمهورها في عيد الأم الماضي، بكشفها أن والدتها لم تعد تعرفها، وذلك بسبب إصابتها بمرض الزهايمر.

رابعة نشرت صورة لابنيها برفقة والدتها، وعلقت بقولها: “عالشمال قلبي وعاليمين روحي وبالنص إمّي اللي بطلت تعرفني بس بتعرف إنني بنتها وهي عمري”.

الإعلامية اللبنانية أضافت، على حسابها على موقع “تويتر”: “الله يلعن بيّ الغربة والزهايمر اللي بخلّوا العيد وجع وحب وحرقة.. ويحلي كل ال#الأمهات والأولاد”.

والإعلامية اللبنانية رابعة الزيات من مواليد 11 مايو عام 1973، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 47 عام.