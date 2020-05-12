معلومات قد لا تعرفها عن الفنان الراحل إبراهيم نصر صاحب أشهر كاميرا خفية في مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان إبراهيم نصر، صاحب أشهر برنامج كاميرا خفية في مصر، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض، إليك معلومات تعرفها لأول مرة عن إبراهيم نصر.

1- اسمه بالكامل براهيم نصر النخيلي، وهو مسيحي الديانة.

2- بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.

3- الانطلاقة الحقيقية لإبراهيم نصر جاءت من خلال البرنامج الرمضاني “الكاميرا الخفية” الذي حقق شهرة واسعة على مدار سنوات عديدة.

4- عاد إبراهيم نصر لشخصية “زكية زكريا” التي قدمها من قبل في برامج “الكاميرا الخفية”، بعد انقطاع طويل، وذلك في إحدى الإعلانات الدعائية التي عرضت في شهر رمضان الماضي.

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5- إبراهيم نصر متزوج وعنده ولد واحد اسمه “عماد”.

وكان الفنان إبراهيم نصر قد توفي يوم الثلاثاء 12 مايو، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

الفنان الكبير إبراهيم نصر بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار، وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت.

توالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تليفزيونية منها “حكاية لها العجب” و”الزمن المر”، كما شارك في عده مسرحيات. وحصد شهرة كبيرة من خلال حلقات برنامج “الكاميرا الخفية” الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان.

كما شارك إبراهيم نصر في مجموعة من الأفلام، أبرزها “بيت بلا حنان” عام 1976 و”حد السيف” عام 1986. “امرأة واحدة لا تكفي” عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم “اكس لارج” عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.