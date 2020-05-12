وفاة الفنان إبراهيم نصر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي الفنان إبراهيم نصر، صاحب أشهر برنامج كاميرا خفية في مصر، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.
وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.
يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار، وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت.
توالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تليفزيونية منها “حكاية لها العجب” و”الزمن المر”، كما شارك في عده مسرحيات. وحصد شهرة كبيرة من خلال حلقات برنامج “الكاميرا الخفية” الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان.
كما شارك إبراهيم نصر في مجموعة من الأفلام، أبرزها “بيت بلا حنان” عام 1976 و”حد السيف” عام 1986. “امرأة واحدة لا تكفي” عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم “اكس لارج” عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.
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