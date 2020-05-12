كورونا يوقف "سازايه-سان".. "الأنيميشن" الأطول عرضا في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت أزمة فيروس كورونا المستجد، بث حلقات جديدة من مسلسل الأنيميشن الياباني الشهير "سازايه-سان " (Sazae-san)، الذي يزيد عمره عن نصف قرن من الزمان.

وتوقف عرض حلقات جديدة من المسلسل الذي كان يعرض يوم الأحد من كل أسبوع، بعد نفاذ جميع الحلقات التي تم تصويرها قبل أزمة كورونا.



وقالت شركة FujiTV التي تعرض المسلسل منذ عام 1969، أن العرض سيستمر في موعده، لكن من خلال حلقات مكررة من شهر مايو 2018، تضم صوت هيروشي ماسوكا، الممثل المخضرم الذي مات بسبب السرطان في مارس الماضي.



وقالت مذيعة شبكة تلفزيون فوجي التلفزيونية، إن السلسلة التي اعتبرتها موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، هي الأطول عرضا في التاريخ، قد أعاق عرضها انتشار الفيروس مع توقف دبلجة الرسوم المتحركة للحفاظ على سلامة العاملين.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المسلسل لأزمة، حيث كانت المرة الأولى عام 1975 نتيجة لأزمة النفط التي دفعت أسعار النفط إلى التصاعد وتدهور الاقتصاد العالمي.

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و"سازايه-سان" هي سلسلة قصص مصورة قامت بكتابتها ماتشيكو هاسيجاوا وتقوم بنشرها صحيفة أساهي، حول عائلة نموذجية في طوكيو تتكون من السيدة Sazae ، التي تعيش مع والديها وزوجها وابنها وأخوها وأخته.

وقد نشرت السلسلة للمرة الأولى في في 22 أبريل 1946 في كيوشو، ثم انتقل هاسيجاوا وانتقلت معه الأحداث أيضاً إلى طوكيو، لتصور الأوضاع المحلية هناك، حتى اعتزل المؤلف في 21 فبراير 1974.

وتم إيقاف جميع الدراما التلفزيونية ونسبة كبيرة من إنتاج الرسوم المتحركة في اليابان بسبب إغلاق البلاد الذي بدأته الحكومة الشهر الماضي كوسيلة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي.

كما أعلنت الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي تمديد حالة الطوارئ، ما يعني أن فترة التوقف والإغلاق ستستمر.