المغربية يسرى بوحموش تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حياتها بالحجْر

تترقب الفنانة المغربية الشابة يسرى بوحموش حدوث انفراجة لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لكي تعود الحياة إلى طبيعتها في المغرب، وتتمكن من تصوير مسلسلي "قلبي ينساك" و"ولاد المرسى".

وتشارك بوحموش في بطولة المسلسلين مع نخبة من النجوم المغاربة، إذ تراهن على تقديم شخصيتين تعتبرهما إضافة لمشوارها الفني.

وفي حوارها مع ”الخليج 365”، تكشف يسرى بوحموش عن ملامح تجاربها الفنية المتوقفة بسبب فيروس كورونا، وكيف تستفيد من فترة الحجر الصحي المنزلي في تطوير أدواتها كممثلة.

ما أعمالك التي أوقفها كورونا؟





مسلسلان؛ الأول هو "قلبي ينساك" مع المخرج إبراهيم الشكيري، وكان من المقرر عرضه على قناة "إم بي سي 5" وأجسد فيه شخصية جديدة بالنسبة لي.

والثاني بعنوان "ولاد المرسى" وألعب فيه شخصية "نجوى"، وهي شخصية مهمة في مجرى الأحداث، لكني لا أستطيع الكشف عن تفاصيل أي من المسلسلين في الوقت الحالي، لكن الشخصيتين اللتين أقدمهما مختلفتين عن أي أدوار قدمتها من قبل، فأنا أسعى باستمرار للتنوع في أدواري.

هل تشعرين بالحزن لغيابك عن دراما رمضان؟





لا، لست حزينة لغيابي عن شاشة التليفزيون في رمضان، لأن المسلسلات المغربية تُعرض طوال العام، والمهم بالنسبة لي هو أن أقدم دوراً جيداً سواء في رمضان أو غيره.

وفي رمضان الماضي شاركت في مسلسل "رضاة الوالدة"، وأتمنى أن تزول هذه الأزمة سريعاً، لكي نعود للعمل مرة أخرى.

حدثينا عن تجربة الدبلجة في فيلم "آدم"





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شاركت في دبلجة الفيلم المغربي "آدم" للمخرجة مريم التوزاني إلى اللغة الفرنسية، حيث سيعرض على قناة CANAL+ الفرنسية.

وقمت بالأداء الصوتي بالفرنسية لشخصية "سامية"، التي قدمتها في الفيلم الفنانة الرائعة نسرين الراضي، التي أتمنى لها كل توفيق وأحمل لها كل تقدير كإنسانة وكفنانة.

كيف تقضين وقتك في الحجر الصحي؟





أحاول استغلال فترة الحجر الصحي والبقاء في المنزل من أجل تطوير أدواتي كممثلة، فأنا أشاهد أفلاماً عالمية مهمة وأقرأ كثيراً، لأن الممثل يجب أن يطوّر من نفسه ويصحح أخطاءه التي وقع فيها.

الموهبة مهمة لكنها دون اجتهاد لن تشهد أي تقدم للأمام، كما أحرص على ممارسة الرياضة يومياً، فالتمثيل بالنسبة لي ليس مجرد مهنة ولكنه حبي الكبير.

أحترم مهنتي جداً وأسعى لتقديم الأفضل باستمرار لذلك أسعى للتعلم من أخطائي، والتخلص من أي نمطية في الأداء، فإذا كان لاعب الكرة يتدرب يومياً لكي يقدم أفضل أداء له، فالممثل أيضاً يجب أن يتدرب باستمرار ويطوّر من نفسه دائماً.

معنى ذلك أنك استفدت من هذه الفترة؟





بالتأكيد، وإن كنت في الأحوال العادية "بيتوتية"، وأفضل البقاء في المنزل ولا أخرج كثيراً، لذلك لم أشعر بتغير كبير، وأعتبر الحجر المنزلي فرصة للاستعداد الجيّد للمسلسلين اللذين أشارك فيهما، فأنا لدي برنامج أحرص على تنفيذه في فترة الحجر الصحي.

هل لديك طقوس معينة في رمضان؟





هذه السنة الثانية التي أعيش فيها أجواء رمضان في المغرب، حيث كنت أسكن من قبل في فرنسا.

وفي فرنسا كانت الحياة عادية ولا نشعر فيها بأجواء رمضان، عكس الوضع في المغرب، لكن للأسف هذا العام أفتقد للتجمع العائلي الذي أتشوق له، فرمضان فرصة رائعة للقاء العائلة والأصدقاء، وأتمنى أن نعود ونلتقي في رمضان المقبل إن شاء الله.

هل لديك أعمال جديدة؟

نعم تلقيت عروضاً للمشاركة في أعمال تليفزيونية وسينمائية، لكني لا أستطيع الكشف عن أي تفاصيل لحين إتمام التعاقد عليها.