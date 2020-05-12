الموت يغيب الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية

غيب الموت الفنان المصري إبراهيم نصر داخل منزله، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاماً.

وقال نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، “إن نصر توفي داخل منزله، وجاري تشييع جنازته من الكنيسة الكاتدرائية، بحسب قوله، مؤكداً أن الفن المصري والعربي فقد فناناً كبيراً أثرى السينما والدراما التلفزيونية”.

يذكر أن الفنان إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تلفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها “شمس الزناتي”، مع الزعيم عادل إمام.