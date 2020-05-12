نجم الكاميرا الخفية إبراهيم نصر يفارق الحياة.. وهذه أبرز محطاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فارق الفنان المصري إبراهيم نصر، الحياة عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، حيث أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة عبر حسابه الخاص على إنستغرام، واصفًا إياه بأنه من جيل العمالقة.

وكتب أشرف زكي: "وداعًا ابراهيم نصر فنان من جيل العمالقة"، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل اليوم من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، حيث يتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية، وسط إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا إضافة لحضور أسرته والمقربين من عائلته فقط.

والفنان إبراهيم نصر، يعد من أشهر من قدم برامج المقالب من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية"، إضافة إلى تقديمه العديد من الأعمال الفنية في مشوار فني طويل، غير أن برنامجه كان الأشهر في مسيرته كونه كان مصدر البهجة والضحكة النابعة من القلب إذْ أبدع فيه إبراهيم نصر من خلال شخصية "زكية زكريا"، وفتح من بعده بابا كبيرًا لبرامج "المقالب" في مصر لعل أشهرها حاليًا برامج الفنان رامز جلال.

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وبدأ إبراهيم نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار، ثم شارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، وتوالت شهرته الفنية حيث شارك في تمثيل وبطولة عدة مسلسلات تلفزيونية منها "حكاية لها العجب" و"الزمن المر"، كما شارك في عدة مسرحيات، وحصد شهرة كبيرة من خلال حلقات برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان.

وشارك إبراهيم نصر في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986، "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.

يُذكر أن إبراهيم نصر قال في حوار قديم له عن برنامجه "الكاميرا الخفية": "ليس من المعقول أن تكون الحلقات مفتعلة أو أن أستعين بكومبارس لتمثيل دور الضيف، لأن ذلك لا يحقق الأداء الطبيعي والصدق الذي كان في كل مشهد وحلقة.